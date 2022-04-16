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Canlı I Fenerbahçe - Göztepe (CANLI SKOR) Sarı lacivertliler çıkışını sürdürmek istiyor

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Giriş Tarihi: 16.04.2022 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
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Canlı I Fenerbahçe - Göztepe CANLI SKOR Sarı lacivertliler çıkışını sürdürmek istiyor

Fenerbahçe Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde sahasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk edecek. Düşme hattında zor günler geçiren Göztepe'de 2 isim kadroda yer almazken, sarı lacivertliler Galatasaray'ı derbisinin moraliyle çıkışını sürdürmek istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de zirve yarışı ve düşme hattını ilgilendiren karşılaşmada Fenerbahçe, Kadıköy'de İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk ediyor.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇINDA MUHTEMEL İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Szalai, Crespo, Zajc, Mert Hakan, Rossi, Pelkas (Arda Güler), Serdar Dursun

GÖZTEPE: Piric, Kerim, Kahraman, Arslanagic, Moubandje, Soner, Halil, Yalçın, Tijanic, Lourency, Di Santo

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İRFAN CAN KART CEZALISI

Fenerbahçe'de Göztepe karşısında cezası nedeniyle İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İrfan, Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.

6 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Filip Novak, Bright Osayi-Samuel ve Kim Min-jae kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

GÖZTEPE'DE 2 İSİM YOK

Konuk Göztepe'de takım küme düşmeden şimdiden satılıp ayrılan golcü Cherif Ndiaye ve orta saha Obinna Nwobodo karşılaşmada görev almayacak. Tedavisi süren stoper Atınç Nukan'ın ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.

KADIKÖY TIKLIM TIKLIM

Sarı-Lacivertli taraftarlar, son haftalarda olduğu gibi Göztepe mücadelesine de büyük ilgi gösterdi. Dün genel satış başladı, 45 bin 205 biletin yaklaşık 44 bini satıldı.

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