Canlı I Fenerbahçe - Göztepe (CANLI SKOR) Sarı lacivertliler çıkışını sürdürmek istiyor
Fenerbahçe Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde sahasında İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk edecek. Düşme hattında zor günler geçiren Göztepe'de 2 isim kadroda yer almazken, sarı lacivertliler Galatasaray'ı derbisinin moraliyle çıkışını sürdürmek istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'de zirve yarışı ve düşme hattını ilgilendiren karşılaşmada Fenerbahçe, Kadıköy'de İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk ediyor.
FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇINDA MUHTEMEL İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim Min-Jae, Szalai, Crespo, Zajc, Mert Hakan, Rossi, Pelkas (Arda Güler), Serdar Dursun
GÖZTEPE: Piric, Kerim, Kahraman, Arslanagic, Moubandje, Soner, Halil, Yalçın, Tijanic, Lourency, Di Santo
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İRFAN CAN KART CEZALISI
Fenerbahçe'de Göztepe karşısında cezası nedeniyle İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İrfan, Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.
6 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Filip Novak, Bright Osayi-Samuel ve Kim Min-jae kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.
GÖZTEPE'DE 2 İSİM YOK
Konuk Göztepe'de takım küme düşmeden şimdiden satılıp ayrılan golcü Cherif Ndiaye ve orta saha Obinna Nwobodo karşılaşmada görev almayacak. Tedavisi süren stoper Atınç Nukan'ın ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.
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