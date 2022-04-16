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CANLI | Hatayspor Sivasspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de kritik karşılaşma

SPOR
Giriş Tarihi: 16.04.2022
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CANLI | Hatayspor Sivasspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de kritik karşılaşma

Hatayspor ile Sivasspor Süper Lig 33. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Ozan Ergün tarafından yönetilen Hatayspor-Sivasspor maçı, Hatay Atatürk Stadyumu'nde oynanıyor. Hatayspor-Sivasspor maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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