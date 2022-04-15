Canlı I Trabzonspor - Fatih Karagümrük (CANLI SKOR) Lider adım adım şampiyonluğa koşuyor

İKİ TAKIM ARASINDA 6.KARŞILAŞMA

İki takım bu zamana kadar Süper Lig'de 5 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlılar bu maçlarda rakibine karşı tüm müsabakalardan mağlup ayrıldı. Söz konusu maçlarda Fatih Karagümrük rakip fileleri 1 kez havalandırırken, bordo-mavililer 9 gol ile karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele Karadeniz temsilcisinin 2-0'lık galibiyeti ile sonuçlanmıştı.