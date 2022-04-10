Fenerbahçe - Galatasaray canlı maç izle! FB - GS derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme LİNKİ!

Fenerbahçe Galatasaray derbisi için heyecan adeta dorukta öyle ki, Futbolseverler, müsabaka öncesi maç sırasında hava durumunun nasıl olacağını dahi merak ediyor.

Saat 20.30'da başlayacak mücadelede, havanın 15 derece olması bekleniyor. Öte yandan yüzde 66'lık nem oranı olacak.