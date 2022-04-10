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CANLI | Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de derbi zamanı

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Giriş Tarihi: 10.04.2022 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022
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CANLI | Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de derbi zamanı

Süper Lig'in 32. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakem Atilla Karaoğlan'ın düdüğüyle başladı. Türkiye'de gözler heyecanla beklenen dev derbiye çevrildi. Zirveyi yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Kim, Ferdi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Berkan, Babel, Kerem, Gomis

GALATASARAY, 4 MAÇTIR KADIKÖY'DE YENİLMİYOR

Galatasaray, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı son 4 karşılaşmada mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, son iki maçtan da 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, son dönemde ezeli rakibine Kadıköy'de kaybetmiyor. Aslan, son olarak 20 Kasım 2016 tarihinde Ülker Stadyumu'nda oynanan derbide Kanarya'ya 2-0'lık skorla yenilmişti.

Bu müsabakanın ardından oynanan 4 maçta Galatasaray 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, son iki karşılaşmada da 3 puanla sahadan ayrıldı. Galatasaray, geçen sezon Ülker Stadyumu'nda oynanan derbiyi Mustafa Muhammed'in golü ile 1-0 kazanmıştı.

SAKAT CEZALI YOK

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesinde sakat veya cezalı oyuncu yer almıyor. Sarı-lacivertlilerde yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Mesut Özil ile Ozan Tufan ise bu önemli karşılaşmada görev alamayacak isimler olacak.

EN SON GALİBİYETİ YAŞAYAN FUTBOLCU OZAN TUFAN

Sarı-lacivertli ekipte Ozan Tufanın haricinde Galatasaray galibiyeti yaşayan oyuncu yer almıyor. Fenerbahçe'nin 2016daki son galibiyetinde kadroda yer alan Ozan Tufan, ezeli rakiplerine karşı galibiyet gören tek futbolcu ancak yönetim kararı ile kadro dışı olduğu için forma bulamayacak.

KÖTÜ SERİNİN BİTMESİ AMAÇLANIYOR

Fenerbahçe, başkan Ali Koç dönemindeki kötü serileri bitirmek istiyor. Galatasaray'a son 2 yıldır evinde yenilen Fenerbahçe, taraftarlı ilk derbide galip gelmek için sahaya çıkacak. 21 yıllık sahasındaki yenilmezlik serisini unvanını 2019 yılında kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki en son galibiyetini 2016 yılında Robin van Persie'nin golleriyle almıştı. Sorasında evinde onadığı 4 maçın 2sini kaybeden Fenerbahçe, 2 maçta sahadan mutlu ayrılan taraf oldu.

İSMAİL KARTAL 7 YIL SONRA

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 7 yıl aradan sonra derbi maçta sarı-lacivertli ekibin başında yer alacak. İsmail Kartal, Süper Ligin 2014-15 sezonunda Fenerbahçe'nin başındayken sarı-kırmızılı ekibe karşı birer galibiyet ve mağlubiyet elde ederken, iki Beşiktaş derbisini kazandı. 2015 yılında Kadıköy'deki son derbisinde Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri maçta takımın başında yer alan İsmail Kartal, 7 yıl aranın ardından bir derbi heyecanı yaşayacak.

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