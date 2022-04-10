CANLI | Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de derbi zamanı

GALATASARAY, 4 MAÇTIR KADIKÖY'DE YENİLMİYOR

Galatasaray, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı son 4 karşılaşmada mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, son iki maçtan da 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, son dönemde ezeli rakibine Kadıköy'de kaybetmiyor. Aslan, son olarak 20 Kasım 2016 tarihinde Ülker Stadyumu'nda oynanan derbide Kanarya'ya 2-0'lık skorla yenilmişti.