Canlı I Gaziantep FK - Trabzonspor (CANLI SKOR) Lider şampiyonluğa adım adım ilerliyor
Süper Lig'in 32. haftasında lider Trabzonspor, Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK'ya konuk olacak. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak müsabaka Trabzonspor'da Djaniny, Bakasetas ve Siopis cezaları, Trondsen de sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. İşte maçın ilk 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden izleyebilirsiniz.
Süper Lig'in 32. hafta maçında Trabzonspor, Kalyon Stadyumu'nda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Gaziantep FK - Trabzonspor maçı 9 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER:
GAZİANTEP FK: Günay, Ertuğrul, Caulker, Tosca, Kitsiou, Furkan, Doğan, Maxim, Sagal, Figueiredo, Muhammet
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius.
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SÜPER LİG'DE 6. KARŞILAŞMA
Trabzonspor ile Gaziantep FK, yapacakları maçla birlikte 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 5 maçta Karadeniz ekibi rakibine yenilmedi. İki takım arasında oynanan 5 maçta Trabzonspor'un 3 galibiyeti bulunurken, Gaziantep FK ise iki maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililerin 10 golüne, kırmızı-siyahlılar 3 golle karşılık verdi.
TRABZONSPOR HER ALANDA LİDER
Trabzonspor, iç sahada elde ettiği yenilmezlik serisi ile en iyi iç saha takımı olurken, dış sahada aynı başarıyı sürdürdü. Karadeniz ekibi deplasmanda oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Attığı 29 gole karşılık ise kalesinde 14 gol gördü. Bordo-mavililer dış sahada ise 33 puan topladı.
3 OYUNCU SINIRDA
Trabzonspor'da 3 oyuncu sarı kart cezaları nedeniyle Gaziantep FK ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecekler. Bakasetas, Siopis ve Djaniny forma giyemeyeceği maçta ise cezası biten Peres, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın forma vermesi halinde görev alabilecek.
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