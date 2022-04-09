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Canlı I Beşiktaş - Alanyaspor (CANLI SKOR) Valerien İsmael ilk galibiyetinin peşinde

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Giriş Tarihi: 09.04.2022 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
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Canlı I Beşiktaş - Alanyaspor CANLI SKOR Valerien İsmael ilk galibiyetinin peşinde

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor 'u konuk edecek. Yeni teknik direktörü Valerien İsmail'in oynattığı oyunla umutlanan Beşiktaş taraftarı bu maçta takımlarından galibiyet bekliyor. İşte maçın ilk 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş ile Alanyaspor, 32. hafta maçında kozlarını İstanbul'daki Vodafone Park Stadyumu'nda paylaşıyor.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi

ALANYASPOR: Marafona, Umut, Efecan, Efkan, Novais, Fatih, Candeias, Juanfran, Borja, Furkan, Tayfur

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EVİNDE YENİLMİYOR

İki takım arasındaki karşılaşmalara bakıldığında Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle bugüne kadar karşı karşıya geldiği 12 maçta 9 galibiyet alırken, 1 maç beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi 2 kez kazandı. Beşiktaş'ın evinde oynanan maçlarda ise Alanyaspor bugüne kadar 90 dakikalar sonunda puan alamadı. Kartal'ın ev sahibi olduğu 5 maçta da kazanan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, bu m açlarda 12 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

7 OYUNCU SINIRDA

Siyah-beyazlılarda Oğuzhan, Teixeira, Rıdvan, Welinton, Rosier, Güven ve Josef kart sınırında. Söz konusu oyuncular bu akşam kart görmesi halinde haftaya Giresun deplasmanında forma giyemeyecek.


LARIN KART CEZALISI

Beşiktaş'ta bu akşamki maç öncesinde, Trabzonspor karşısında kırmızı kart gören Cyle Larin cezası nedeniyle forma giyemeyecek. PFDK'nın 1 maç ceza verdiği Larin, Giresun maçında forma giyebilecek.


İKİ FORVETTE ÇEKİMSER

Beşiktaş Teknik Direktör Valerien İsmael, elindeki iki forvet için kesin kararını sezon sonunda verecek. Cyle Larin ve Güven Yalçın konusunda çekimser kalan Fransız çalıştırıcının, yönetimin belirlediği şartların oluşmaması halinde 2 isimle de yolların ayrılmasına karşı çıkmayacağı belirtildi. Larin ve Güven'le haftaya yeniden masaya oturulacak..

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