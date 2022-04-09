Canlı I Beşiktaş - Alanyaspor (CANLI SKOR) Valerien İsmael ilk galibiyetinin peşinde

EVİNDE YENİLMİYOR

İki takım arasındaki karşılaşmalara bakıldığında Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle bugüne kadar karşı karşıya geldiği 12 maçta 9 galibiyet alırken, 1 maç beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi 2 kez kazandı. Beşiktaş'ın evinde oynanan maçlarda ise Alanyaspor bugüne kadar 90 dakikalar sonunda puan alamadı. Kartal'ın ev sahibi olduğu 5 maçta da kazanan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, bu m açlarda 12 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.