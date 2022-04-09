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CANLI | Fatih Karagümrük Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 09.04.2022 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
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CANLI | Fatih Karagümrük Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa Süper Lig 32. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Mustafa Kürsaşd tarafından yönetilen Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçı, Vefa Stadı'nde oynanıyor. Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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