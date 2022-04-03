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Son dakika: Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bir altın madalya da Kerem Kamal'dan

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Giriş Tarihi: 03.04.2022
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Son dakika: Avrupa Güreş Şampiyonası’nda bir altın madalya da Kerem Kamal’dan

Son dakika haberleri... Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal, altın madalya kazandı.

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