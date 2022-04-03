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CANLI | Kasımpaşa Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 03.04.2022
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CANLI | Kasımpaşa Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Kasımpaşa ile Gaziantep 21/22 Süper Lig 31. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Yasar Kemal Ugurlu tarafından yönetilen Kasımpaşa-Gaziantep maçı, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nde oynanıyor. Kasımpaşa-Gaziantep maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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