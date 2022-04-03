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Canlı I Trabzonspor - Beşiktaş (CANLI SKOR) Dev derbide gülen taraf kim olacak?

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Giriş Tarihi: 03.04.2022 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022
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Canlı I Trabzonspor - Beşiktaş CANLI SKOR Dev derbide gülen taraf kim olacak?

Süper Lig'in 31. haftasında büyük bir derbi heyecanı yaşanacak. Lider Trabzonspor evinde teknik direktör değişimine giden Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu sezon derbilerde mağlubiyet yüzü görmeyen ve evinde tam 390 gündür yenilmeyen bordo mavililer, Beşiktaş'ı da devirip serisini sürdürmek istiyor. Beşiktaş ise yeni hocası Valerien Ismael ile ilk galibiyeti tatma peşinde olacak. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 31. haftasında lider Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, A.Ömür, Nwakaeme, Djaniny (Cornelius)

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Can, Souza, Alex, Rıdvan, Ghezzal, Batshuayi, Larin

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İKİ TAKIM DA GALİBİYET İSTİYOR

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda komşusu Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor, evinde konuk edeceği rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak haftayı 3 puanla kapatmak için mücadele edecek.

Siyah-beyazlıların Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma, teknik direktör Valerien Ismael'in Türkiye kariyerindeki ilk maçı olacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 134. RANDEVU

Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 49 yıllık rekabette, geride kalan 133 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini Trabzonspor kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlı takımın 184 golüne, bordo-mavililer 150 golle karşılık verdi.

LİGDE BEŞİKTAŞ TEK FARKLA ÖNDE

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında ligde yapılan karşılaşmalarda bir farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında geride kalan 97 maçta siyah-beyazlıların 37, bordo-mavililerin ise 36 galibiyeti bulunuyor. 24 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 139 gole, Trabzonspor 112 golle karşılık verdi.

TRABZONSPOR SAHASINDA ÜSTÜN

Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu. İki takım lig maçlarında Trabzon'da 47 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip bunların 23'ünü kazandı. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı. Trabzon'da iki takım arasında yapılan maçlarda Trabzonspor 67, Beşiktaş ise 60 gol attı.

Bu sezonun ilk yarısında iki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.

HAMSİK GERİ DÖNÜYOR

2 aydan fazla süredir sakatlık problemi yaşayan Marek Hamsik, milli arada takıma döndü. Slovak yıldız, son 3 idmanda taktik çalışmalarda yer alırken, bugün 21 kişilik kadroda olacak.

AKYAZI'DA GÖRSEL ŞÖLEN

Akyazı'da bugün tarihi günlerden biri yaşanacak... Günlerdir Medical Park Stadı'nda koreografi hazırlığı yapan taraftar grupları, saat 20.30'da başlayacak derbi öncesi izleyenlere görsel bir şölen sunacak. Farklı tribünlerde pankartlar, kartonlar ve dev bayraklarla adeta gövde gösterisi yapılacak. Derbinin biletlerini çıktığı gibi yaklaşık 10 dakika içinde tamamen bitiren Trabzonsporlular, şampiyonluk yolunda takımlarının en büyük itici gücü olacaklar. Maça gidemeyecekler için şehrin farklı noktalarında dev ekranların kurulacağı öğrenilirken, sadece İstanbul değil Avrupa'dan da yüzlerce taraftar Trabzon'a akın ediyor. Uçaklar full çekerken, otellerde yüzde yüz doluluk oranına ulaşıldı.

5 İSİM SINIRDA

Trabzonspor'da yarınki maç öncesi Bakasetas, Siopis, Denswil, Nwakaeme ve Djaniny ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda sonraki hafta deplasmanda oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyemeyecekler. Trabzonspor'un teknik heyeti, sınırdaki oyuncuları dikkatli olmaları ve hakemle gereksiz diyaloğa girmemeleri konusunda uyardı.

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