30 Mart 2022, Çarşamba
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Kişisel antrenör Mehmet Rıfat Özkök dünya şampiyonasına hazırlanıyor

SPOR
Giriş Tarihi: 30.03.2022
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Kişisel antrenör Mehmet Rıfat Özkök dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Kurmuş olduğu kendi markası olan TRAIN LIKE A PRO RIFAT ÖZKÖK’te kişisel antrenörlük ve aynı zamanda motivasyon koçluğu da yapmaktadır. Vücut geliştirme dalında pek çok başarı elde eden sporu Mehmet Rıfat Özkök şampiyonluk ile ilgili de bu alanda ilerlemek isteyenlere tavsiyelerde bulunuyor.

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