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CANLI | Sivasspor Altay maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 20.03.2022
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CANLI | Sivasspor Altay maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor ile Altay karşı karşıya geliyor. 3 maçlık galibiyet hasretine son veren kırmızı beyazlılar taraftarının önünde 3 puanla ayrılmak isterken, Ege ekibi deplasmanda kazanmanın peşinde.

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