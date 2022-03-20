Canlı I Fenerbahçe - Konyaspor (CANLI SKOR) Süper Lig'de üst sıraları ilgilendiren kritik karşılaşma

İSTANBUL'DA FENERBAHÇE'DE BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'u 20 kez konuk etti. Sarı-lacivertli takım, sahasında oynadığı maçlarda 17 galibiyet aldı. Konyaspor deplasmanda 2 kez galip geldi. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan 1 müsabaka ise berabere tamamlandı. İstanbul'da Fenerbahçe 58 gol atarken, yeşil-beyazlılar ise 20 kez ağları sarstı.