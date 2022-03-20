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Canlı I Fenerbahçe - Konyaspor (CANLI SKOR) Süper Lig'de üst sıraları ilgilendiren kritik karşılaşma

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Giriş Tarihi: 20.03.2022 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
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Canlı I Fenerbahçe - Konyaspor CANLI SKOR Süper Lig’de üst sıraları ilgilendiren kritik karşılaşma

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde ligin iddialı ekiplerinden Konyaspor'u ağırlayacak. Kritik karşılaşmada sarı lacivertliler rakibini yenerek Konyaspor'a puan olarak yaklaşarak ikinci sırada yer almayı hedefliyor. İşte maçın ilk 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan sürüyor. Haftanın en önemli mücadelelerinden biri olan Fenerbahçe - Konyaspor müsabakası, Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAZANDI

Süper Lig'de Fenerbahçe oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazandı. Sarı-lacivertliler, GZT Giresunspor'u 2-1, Hatayspor'u 2-0, Kasımpaşa'yı 2-1, Alanyaspor'u 5-2 mağlup ederken, Trabzonspor ile de 1-1 berabere kaldı.

SAKAT VE CEZALILAR

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sakatlığı sebebiyle Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecekken, Mert Hakan Yandaş ise cezası sebebiyle kadroda yer alamayacak. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci ise kart sınırında bulunuyor.

İSTANBUL'DA FENERBAHÇE'DE BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'u 20 kez konuk etti. Sarı-lacivertli takım, sahasında oynadığı maçlarda 17 galibiyet aldı. Konyaspor deplasmanda 2 kez galip geldi. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan 1 müsabaka ise berabere tamamlandı. İstanbul'da Fenerbahçe 58 gol atarken, yeşil-beyazlılar ise 20 kez ağları sarstı.

EN FARKLI GALİBİYET 5-0

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

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