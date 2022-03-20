Canlı I Fenerbahçe - Konyaspor (CANLI SKOR) Süper Lig'de üst sıraları ilgilendiren kritik karşılaşma
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde ligin iddialı ekiplerinden Konyaspor'u ağırlayacak. Kritik karşılaşmada sarı lacivertliler rakibini yenerek Konyaspor'a puan olarak yaklaşarak ikinci sırada yer almayı hedefliyor. İşte maçın ilk 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 30. haftasında heyecan sürüyor. Haftanın en önemli mücadelelerinden biri olan Fenerbahçe - Konyaspor müsabakası, Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
FENERBAHÇE SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAZANDI
Süper Lig'de Fenerbahçe oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazandı. Sarı-lacivertliler, GZT Giresunspor'u 2-1, Hatayspor'u 2-0, Kasımpaşa'yı 2-1, Alanyaspor'u 5-2 mağlup ederken, Trabzonspor ile de 1-1 berabere kaldı.
SAKAT VE CEZALILAR
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sakatlığı sebebiyle Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecekken, Mert Hakan Yandaş ise cezası sebebiyle kadroda yer alamayacak. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci ise kart sınırında bulunuyor.
İSTANBUL'DA FENERBAHÇE'DE BÜYÜK ÜSTÜNLÜK
Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'u 20 kez konuk etti. Sarı-lacivertli takım, sahasında oynadığı maçlarda 17 galibiyet aldı. Konyaspor deplasmanda 2 kez galip geldi. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan 1 müsabaka ise berabere tamamlandı. İstanbul'da Fenerbahçe 58 gol atarken, yeşil-beyazlılar ise 20 kez ağları sarstı.
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