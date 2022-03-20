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CANLI | Gaziantep FK Galatasaray maçı canlı anlatım izle!

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Giriş Tarihi: 20.03.2022 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
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CANLI | Gaziantep FK Galatasaray maçı canlı anlatım izle!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor. Sarı kımızılılar, bu maçı kazanarak yukarılara tırmanmak istiyor. Ev sahibi ekip ise sahasından galip ayrılma peşinde. Hakem Arda Kardeşler ilk düdüğü çaldı.

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