CBC SPORT canlı yayın nereden, nasıl izlenir? CBC Sport frekans, uydu ve yayın bilgileri 2022
CBC SPORT canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Galatasaray için tarihi gün geldi. Barcelona'nın karşısına çıkacak sarı kırmızılılar bir süredir yoğun bir hazırlık içinde. UEFA Avrupa Ligi Barcelona – Galatasaray maçı için futbolseverler hazırlıklara başladı. İşte, CBC SPORT canlı yayın nereden, nasıl izlenir? CBC Sport frekans, uydu ve yayın bilgileri 2022
CBC SPORT canlı yayın nereden, nasıl izlenir? CBC Sport frekans, uydu ve yayın bilgileri 2022 araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Barcelona oldu. Deplasmanda gerçekleşecek maç bugün oynanacak. Rövanş öncesi skor elde etmek isteyen sarı kırmızılılar teknik direktörleri Domenec Torrent'in önderliğinde yoğun bir hazırlık süreci geçirdi. İşte, CBC SPORT canlı yayın nereden, nasıl izlenir? CBC Sport frekans, uydu ve yayın bilgileri 2022
BARCELONA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi karşılaşması Barcelona Galatasaray maçı exxen platformu üzerinden ve azerbaycan kanalı cbc sport'tan canlı olarak izlenecek.
BARCELONA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile Barcelona arasındaki UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk karşılaşması deplasmanda 10 Mart 2022 (bugün) tarihinde oynanacak. Camp Bou'da oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak.
Galatasaray'ın evinde oynanacak rövanş karşılaşması ise 17 Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek.
CBC SPORT NASIL İZLENİR?
- Uydunuzun AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir.
- AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle menüsünü açın.
- Uydu adından "AzerSpace 1/Africasat 1a"yı seçin.
- Bir altta yer alan frekans kısmına 11134 sayısını girin.
Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin.
Sembol kısmına 27500 sayısını girin.
FEC değerini birçok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz.
CBC SPORT FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500
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- CBC SPORT canlı yayın nereden, nasıl izlenir? CBC Sport frekans, uydu ve yayın bilgileri 2022
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