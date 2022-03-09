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Ferrari Pilotu Murat Çuhadaroğlu zorlu mücadalesini şampiyonluk ile taçlandırdı

SPOR
Giriş Tarihi: 09.03.2022
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Ferrari Pilotu Murat Çuhadaroğlu zorlu mücadalesini şampiyonluk ile taçlandırdı

Çuhadaroğlu Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Ferrari Pilotu Murat Çuhadaroğlu İtalya GT Sprint Şampiyonasında  GT3-AM kategorisindeki zorlu mücadalesini şampiyonluk ile taçlandırdı.

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