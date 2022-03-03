03 Mart 2022, Perşembe
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Alanyaspor - Gaziantep FK CANLI YAYIN

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Giriş Tarihi: 03.03.2022
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Alanyaspor - Gaziantep FK CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final son maçında Aytemiz Alanyaspor ve Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Zorbay Küçük'ün yöneteciği zorlu karşılaşmayla beraber Sivasspor'un yarı finaldeki rakibi belli olacak. Alanyaspor - Gaziantep FK maçı canlı izle...

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