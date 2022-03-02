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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final: Beşiktaş - Kayserispor CANLI YAYIN

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Giriş Tarihi: 02.03.2022
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final: Beşiktaş - Kayserispor CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş ve Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş - Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz. Beşiktaş - Kayserispor maçı canlı izle...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Önder Karaveli yönetimindeki Beşiktaş, Hikmet Karaman'ın Kayserispor'unu Vodafone Park'ta konuk edecek. Çeyrek final müsabakasını Halil Umut Meler yönetecek.

KAYSERİSPOR'DA 5 EKSİK

Maçta turu geçen taraf olmak isteyen sarı kırmızılı takımda 5 eksik var. Sakatlıkları bulunan Yasir Subaşı, Dilmitrios Kolovetsios, Bernard Mensah, Emrah Başsan ve koronavirüs karantinasında bulunan Bilal Bayezit forma giyemeyecek.

ASpor CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Domagoj Vida, Josef de Souza, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Oğuzhan Özyakup ile henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou kadroya alınmadı. Sakatlıklarını atlatan Rıdvan Yılmaz ile Cyle Larin ise kamp kadrosuna dahil edildi.

Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Umut Meraş, Alex Teixeira.

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, WELINTON, MONTERO, UMUT, NECİP, GHEZZAL, ATIBA, ALEX, KENAN, BATSHUAYI

KAYSERİSPOR: LUNG, ONUR, HOSSEINI, UĞUR, CAROLE, İBRAHIM, ABDULKADIR, THIAM, BERTOLACCI, CARDOSO, GAVRANOVIC

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