Abdullah Avcı: Kupaların hepsine talibiz | Fenerbahçe maçı ile ilgili açıklama

"BİZ BU SENE KUPALARIN HEPSİNE TALİBİZ"



Kupanın önemli bir hedef olduğunu kaydeden Avcı, "İki kupa da çok önemli. Trabzonspor, bu kupayı çok kazandı. 2 sene önce de kazanmıştı. Biz bu sene hepsine talibiz. Taraftarımız bize destek oldu. Onlara bu galibiyeti armağan ediyoruz. Antalyaspor da iyi takım, onlara başarılar diliyoruz" diye konuştu. Karşılaşmanın son bölümlerinde sakatlanan savunma oyuncusu Vitor Hugo'nun durumuna ilişkin konuşan Avcı, "Hastaneye gitti, MR çekilecek. Mevkisel olarak sıkıntıda olduğumuz bir yer. Galibiyete sevindik ama sporcu sağlığına üzüldük. Umarım ciddi değildir. Güçlü, bizim için değerli bir oyuncu" açıklamasını yaptı.