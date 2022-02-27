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CANLI | Giresunspor Göztepe maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

SPOR
Giriş Tarihi: 27.02.2022
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CANLI | Giresunspor Göztepe maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Süper Lig'in 27. haftasında küme düşme hattında çok kritik bir mücadele oynanıyor. Giresunspor, evinde İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk ediyor. Maçta ilk düdük saat 13.30'da çaldı. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

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