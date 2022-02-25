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Pendikspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Onur Durası: “Bu Sezon Biz Şampiyonuz”

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Giriş Tarihi: 25.02.2022 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022
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Pendikspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Onur Durası: “Bu Sezon Biz Şampiyonuz”

TFF 2. Lig Beyaz Grup lideri Pendikspor’un yönetim kurulu üyesi Onur Durası’dan şampiyonluk mesajı. Hedeflerine adım adım ilerlediklerini ve puan farkına rağmen rehavete kapılmadıklarını belirten iş insanı ve genç girişimci Onur Durası, “Oyuncularımızın motivasyonu çok yüksek. Bu sene biz şampiyonuz” diyor.

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