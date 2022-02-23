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Haberler Spor Haberleri Türkiye'nin en güçlü drift aracı Alpha, ünlü pilot Ertuğrul Makena ile piste çıkıyor

Türkiye'nin en güçlü drift aracı Alpha, ünlü pilot Ertuğrul Makena ile piste çıkıyor

SPOR
Giriş Tarihi: 23.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
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Türkiye’nin en güçlü drift aracı Alpha, ünlü pilot Ertuğrul Makena ile piste çıkıyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Resmi Pilotu Ertuğrul Makena'nın, Otomobil Sporları camiasında uzun süredir merakla beklenen projesi Alpha'nın pistlere çıkmaya hazır olduğu açıklandı.

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