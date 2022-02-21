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Yüksel Demir: "Ferhat Çoğalan Türk futbolunun yıldızı olacak!”

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Giriş Tarihi: 21.02.2022
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Yüksel Demir: Ferhat Çoğalan Türk futbolunun yıldızı olacak!”

Ünlü Menajer Yüksel Demir, yabancı sınırlamasından dolayı genç futbolculara olan ilginin çok daha fazla arttığını ifade etti. Barcelona, Valencia, Lille gibi takımların altyapısında bulunan Ferhat Çoğalan’ın Türk futbolunda bir yıldız olacağını belirten Demir, “Türk futbolunda genç yeteneklere ihtiyaç var. Ferhat Çoğalan da bu yeteneklerden bir tanesi!” diyerek Çoğalan ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

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