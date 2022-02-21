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Süper Lig yayın ihalesi için karar günü

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Giriş Tarihi: 21.02.2022
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Süper Lig yayın ihalesi için karar günü

Son dakika haberine göre: TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın hakları ihalesinde karar günü. İhale Komisyonu verilen teklifleri bugün açacak ve nihai kararını gün içinde açıklayacak.

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