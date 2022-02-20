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CANLI | Gaziantep FK Adana Demirspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 20.02.2022
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CANLI | Gaziantep FK Adana Demirspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Adana Demirspor, Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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