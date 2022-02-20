CANLI | Alanyaspor - Trabzonspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma
Son dakika haberleri... Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'a konuk oluyor. Ev sahibi Alanyaspor 7 haftalık serisini devam ettirmek isterken, bordo mavililer şampiyonluk yürüyüşünü yara almadan sürdürmenin peşinde. Alanyaspor-Trabzonspor mücadelesinin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İŞTE İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Fatih, Efkan, Borja, Novais, Emre Akbaba, Candeias, Efecan, Eduardo
Trabzonspor: Uğurcan - Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz - Dorukhan, Siopis, Bakasetas- Visca, Nwakaeme- Cornelius
ALANYA KAFİLESİNDE 9 EKSİK
25'inci haftada oynanan İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında ağrıları arttığı için izin alıp ülkesi Slovakya'ya giden Marek Hamsik, Covid-19'a yakalanan Abdülkadir Ömür ve Denswil, tedavileri devam eden İsmail Köybaşı ve Anders Trondsen, yeni transferlerden Enis Destan, Emrehan Gedikli, Kerem Şen ve Batuhan Kör Alanyaspor kadrosunda yer almadı. Trabzonspor'un 23 kişiden oluşan Aytemiz Alanyaspor kamp kadrosu şu isimlerden oluştu: Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Muhammet Taha, Serkan Asan, Bruno Peres, Dorukhan Toköz, Puchacz, Vitor Hugo, Taha Altıkardeş, Ahmetcan Kaplan, Hüseyin Türkmen, Murat Cem Akpınar, Berat Özdemir, Siopis, Bakasetas, Yunus Mallı, Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Kouassi, Nwakaeme, Cornelius, Djaniny, Fode Koita
12. RANDEVU
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Alanya'da yapacakları maçla ligde 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 11 maçta Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Alanyaspor 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, Trabzonspor ise 2 karşılaşmadan galip ayrıldı. 4 müsabaka ise beraberlikle bitti. Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 11 gol kaydetti. Alanya'da oynanan 5 karşılaşmada Trabzonspor 1 galibiyet alırken, Akdeniz temsilcisi 2 kez galip geldi, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
ABDULLAH AVCI'NIN TRABZONSPOR'UN BAŞINDA İLK ALANYASPOR DEPLASMANI!
Trabzonspor'un başına geçtiği günden itibaren Karadeniz ekibinde önemli çıkışa imza atarak zirveye taşıyan Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başına geçmesinin ardından galibiyet alamadığı Alanyaspor karşısında bu kez kazanmak istiyor. 10 Kasım 2020'de iş başı yapan deneyimli çalıştırıcı Trabzonspor'un başında iki kez karşılaştığı rakibi karşısında evinde 3-1'lik mağlubiyet ve 1-1'lik beraberlik elde etti. 7 Kasım 2020'de deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından takımın başına geçen Avcı, Karadeniz ekibiyle ilk Alanya deplasmanına çıkacak.
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