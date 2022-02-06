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CANLI | Göztepe-Altay maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 06.02.2022
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CANLI | Göztepe-Altay maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Göztepe, Süper Lig'in 24. haftasındaki İzmir derbisinde Altay'ı konuk ediyor. 27 puana sahip Göztepe ve 18 puanlı Altay'ın mücadelesini hakem Sarper Barış Saka yönetiyor.

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