CANLI | Alanyaspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Süper Lig'in formda takımlarından Alanyaspor lige verilen aranın ardından evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Francesco Farioli yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan Akdeniz ekibi çıkışını bu maçta da sürdürmek istiyor. Domenec Torrent yönetiminde daha maç kazanamayan sarı kırmızılılar ise bu zorlu deplasmanda kazanmanın peşinde.

Alanyaspor - Galatasaray maçı 6 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.