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CANLI | Rizespor Hatayspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 23.01.2022 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022
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CANLI | Rizespor Hatayspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı devam ediyor. Hatayspor evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Son maçını kazanan Çaykur Rizespor galibiyet serisi elde etmek istiyor. Diğer yandan geçtiğimiz haftaiçi Alanyaspor'a 6-0 mağlup olan Hatayspor, kazanarak bu yenilgiyi unutmak istiyor.

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