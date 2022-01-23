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CANLI | Kasımpaşa Kayserispor maçı canlı anlatım izle!

SPOR
Giriş Tarihi: 23.01.2022
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CANLI | Kasımpaşa Kayserispor maçı canlı anlatım izle!

Süper Lig'de heyecab 23. hafta maçlarıyla devam ediyor. Son haftaların formda takımı Kasımpaşa, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. İki takım da bu zorlu karşılaşmayı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmanın peşinde.

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