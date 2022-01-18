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CANLI | Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
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CANLI | Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Gaziantep ile Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü Süper Lig 22. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Umit Öztürk tarafından yönetilen Gaziantep-Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü maçı, Gaziantep Stadyumu'nde oynanıyor. Gaziantep-Öznur Kablo Malatyaspor Kulübü maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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