13 Ocak 2022, Perşembe
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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Teknik Direktör Önder Karaveli ile basın karşısında

Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Teknik Direktör Önder Karaveli ile basın karşısında

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Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Teknik Direktör Önder Karaveli ile basın karşısında

Son dakika haberleri... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Önder Karaveli ile basın toplantısı düzenliyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Sportif AŞ. Genel Müdürlüğü görevini yürüten Ceyhun Kazancı'nın, siyah beyazlıların yeni sportif direktörü olduğunu açıkladı..

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