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Adana Demirspor Giresunspor canlı anlatım izle | Süper Lig'de kritik maç

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Giriş Tarihi: 12.12.2021
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Adana Demirspor Giresunspor canlı anlatım izle | Süper Lig’de kritik maç

Süper Lig'in 16. haftasında heyecan Adana Demirspor ile GZT Giresunspor karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı mağlup eden Karadeniz ekibi zorlu mücadeleyi kazanıp çıkışını sürdürmek isterken, ev sahibi ekip taraftarının önünde 3 puanı hedefliyor.

Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yaşanıyor. Akdeniz temsilcisi Adana Demirspor sahasında Karadeniz ekibi GZT Giresunspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR-GİRESUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Muric, Rassoul, Simon, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Metehan, Yunus, Akintola, Balotelli

Giresunspor: Okan, Zeki, Alexis, Diarra, Behich, Flavio, Traore, Suleymanov, Diabate, Serginho, Balde

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