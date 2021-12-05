CANLI | Kayserispor - Antalyaspor maçı canlı anlatım izle
Süper Lig'de 15. hafta heyecanı Kayseri'de devam ediyor. Kayserispor, evinde Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmada ilk düdük saat 13.30'da çaldı. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇININ 11'LERİ
Kayserispor: Lung, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Onur Bulut, Campanharo, İbrahim Akdağ, Emrah, Kemen, Thiam, Gavranovic
Antalyaspor: Boffin, Bahadır, Güray, Kudriashov, Veysel, Bünyamin, Doğukan, Poli, Fredy, Amilton, Mukairu
KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kayserispor - Antalyaspor maçı 5 Aralık Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.