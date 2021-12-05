CANLI | Kayserispor - Antalyaspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇININ 11'LERİ

Kayserispor: Lung, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Onur Bulut, Campanharo, İbrahim Akdağ, Emrah, Kemen, Thiam, Gavranovic

Antalyaspor: Boffin, Bahadır, Güray, Kudriashov, Veysel, Bünyamin, Doğukan, Poli, Fredy, Amilton, Mukairu

KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Antalyaspor maçı 5 Aralık Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.