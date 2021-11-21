Galatasaray - Fenerbahçe canlı maç izle! Galatasaray Fenerbahçe maçı Bein Sports 1 donmadan HD canlı yayın! Selçuk Sports, matbet, Justin TV...

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma için geri sayım sona erdi. Dünyanın sayılı derbileri arasında oynanan karşılaşmada kadrolar henüz belli oldu. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçını Halil Umut Meler yönetecek. Galatasaray ve Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyenler için detaylar haberimizde...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINI 94 ÜLKE CANLI İZLEYECEK!

Galatasaray ile Fenerbahçe tarihte 394. kez karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmayı hangi kanalların canlı yayınlayacağı belli oldu. Ezeli rakibin maçı beIN MEDIA GROUP'un küresel ağındaki 40'tan fazla bölgede gösterilecek ve Türkiye Süper Ligi'nin küresel distribütörü beIN'in anlaştığı 50'den fazla uluslararası bölgede yayınlanacak. 5 kıtadakı 94 ülkenin gözü bu karşılaşmada olacak.