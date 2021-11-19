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Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? 2021 GS FB derbisi saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2021
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Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? 2021 GS FB derbisi saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler...

Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe mücadele edcek. İki ezeli rakip, bu derbiyle tarihte 394. kez karşı karşıya gelecek. Heyecan dozyu yüksek geçecek karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın detayları belli oldu. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? 2021 GS FB derbisi saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler kimler? İşte haberin detayları...

Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası dev derbiye sahne olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe, 64. sezonu oynanan lig tarihinde 128 kez karşılaştı. enerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? 2021 GS FB derbisi saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler kimler? İşte merak edilenler...

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Fenerbahçe maçı 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı karşılaşmada yardımcı hakemlik görevlerini Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Dördüncü hakem ise Erkan Özdamar olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Van Aanholt, Nelsson, Marcao, Yedlin, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Halil, Diagne

Fenerbahçe: Berke, Novak, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Tisserand, Sosa, Zajc, Ferdi, İrfan Can, Mesut Özil, Berisha

FENERBAHÇE-GALATASARAY REKABETİNDE 394. RANDEVU

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Süper Lig'in 13. haftasında yapacakları derbiyle tarihte 394. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 393 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 536 gole, Galatasaray 489 golle karşılık verdi.

LİGDE 129. SINAV

Galatasaray ile Fenerbahçe, 64. sezonu oynanan lig tarihinde 128 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 123 gol kaydetti.

MBAYE DIAGNE'DEN FENERBAHÇE DERBİSİ AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile yapacakları derbi maça galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

Mbaye Diagne, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile oynadıkları hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Senegalli oyuncu, 5-2 kazandıkları Bursaspor maçında iyi oynadıklarını belirterek, "Fiziksel olarak kendimizi hazır tutmamız açısından iyi bir fırsat oldu. Bütün takımın da iyi değerlendirdiğini düşünüyorum." dedi.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile yapacakları derbinin çok önemli olduğunu aktaran Diagne, "Bu maçın kolay olmayacağını söyleyebiliriz. Evimizde oynadığımız için avantajlıyız. Üç puanı almak için oynayacağız. Taraftarımızın da keyif alacağı bir maç oynayacağız. Çok fazla taraftarın geleceğinden eminim. Onların desteği bize katkı sağlayacak." diye konuştu.

Mbaye Diagne, takımın hücum oyuncuları Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu ile yaşadığı forma rekabetiyle ilgili soru üzerine, "Bu konuda söylenecek çok fazla bir şey yok. Her takımda rekabet var. Biz Galatasaray için buradayız. Galatasaray'a maç kazandırmak için buradayız." değerlendirmesinde bulundu.

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