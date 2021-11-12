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Belçika - Türkiye U-21 maçı A Spor canlı izle! Milli maç başladı

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Giriş Tarihi: 12.11.2021 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021
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Belçika - Türkiye U-21 maçı A Spor canlı izle! Milli maç başladı

Normal şartlarda 22.00'da başlaması gereken Belçika - Türkiye Ümit Milli Takım maçı millilerimizin otobüsünün arızalanması nedeniyle 22.30'da başladı. Maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz. A Spor canlı izle...

Türkiye U21 (Ümit Milli Takım), Belçika ile deplasmanda karşılaşıyor. Maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

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BELÇİKA U21 - TÜRKİYE U21 İLK 11'LER

Belçika U21: Vandervoordt, Pletinckx, Kana, de Winter, Brempot, Onana, Raskin, Ndenbe, Balikwisha, Openda, Verschaeren.

Türkiye U21: Doğan, Bünyamin, Serdar, Cenk, Eren, Kaan, Kartal Kayra, Umut, Yunus, Tiago, Enis.

ÜMİT MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleciler: Doğan Alemdar (Stade Rennais FC), Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor A.Ş.)

Defans: Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Serhat Ahmetoğlu (Vavacars Fatih Karagümrük), Işık Kaan Arslan (Galatasaray A.Ş.), Serdar Saatçı (Beşiktaş A.Ş.), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Emre Kaplan (Medipol Başakşehir FK), Evren Eren Elmalı (Kasımpaşa A.Ş.), Cemali Sertel (Çaykur Rizespor)

Orta Saha: Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Eyüp Aydın (FC Bayern München), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe A.Ş.), Hakan Yeşil (Hekimoğlu Trabzon), Yunus Akgün (Adana Demirspor A.Ş.), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Ömer Faruk Beyaz (VfB Stuttgart), Batuhan Kör (Bursaspor)

Forvet: Enis Destan (Altınordu), Ali Akman (Nec Nijmegen), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Tiago Süer Barbaros Çukur (Doncaster Rovers FC)

MİLLİLER YOLDA KALDI

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Belçika ile deplasmanda karşılaşacak Ümit Milli Takım yolda kaldı.

Milli Takımlar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada maç saatinin değişebileceği belirtildi. Mücadele normal şartlarda TSİ 22.00'de başlayacaktı.

"Belçika ile karşılaşacak U21 Millî Takımımıza Belçika Futbol Federasyonu tarafından tahsis edilen otobüsün bozulması sonucu U21 Millî Takımımız stada varamamıştır. Takımımız yeni araç ile yola çıkmış olup, maçın başlama saati, maçın delege ve hakemleri tarafından belirlenecektir."

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