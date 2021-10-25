Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle! Beşiktaş Galatasaray derbi maçı bein sport 1, selçuksports şifresiz donmadan canlı yayın izle! CBC Sports canlı yayın

9. Beşiktaş - Galatasaray maçı

Fırat Aydınus, Beşiktaş ile Galatasaray arasında daha önce oynanan 8 müsabakada düdük çaldı. Söz konusu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 5 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 2 kez yenen taraf oldu. 1 maçta da kazanan çıkmadı. Aydınus, iki takım arasında son olarak 29 Nisan 2018 tarihinde oynanan ve sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğü ile sona eren derbide görev almıştı.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanacak Galatasaray derbisi için biletleri satışa çıkardı. Siyah-beyazlılar ayrıca 12 yaş altındaki çocukların stadyuma giremeyeceğini de belirtti.