CANLI | Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma
Son dakika haberleri... Süper Lig'in 8. haftası Yeni Malatyaspor-Hatayspor mücadelesiyle devam ediyor. Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor ile Hatayspor Yeni Malatya Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatyaspor ile Hatayspor maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...
YENİ MALATYASPOR - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Wallace, Hadadi, Aabid, Nshimirimana, Ndong, Mounir, Mustafa Eskihellaç, Tetteh
Hatayspor: Munir, Burak Öksüz, Fatih Kurucuk, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Boudjemaa, A. Traore, Ribeiro, Saba, Saint Louis, El Kaabi
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