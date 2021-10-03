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CANLI | Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 03.10.2021 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021
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CANLI | Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 8. haftası Yeni Malatyaspor-Hatayspor mücadelesiyle devam ediyor. Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor ile Hatayspor Yeni Malatya Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatyaspor ile Hatayspor maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

YENİ MALATYASPOR - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Wallace, Hadadi, Aabid, Nshimirimana, Ndong, Mounir, Mustafa Eskihellaç, Tetteh

Hatayspor: Munir, Burak Öksüz, Fatih Kurucuk, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Boudjemaa, A. Traore, Ribeiro, Saba, Saint Louis, El Kaabi
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