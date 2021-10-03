CANLI | Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, Olympiakos'a karşı alınan 3-0'lık yenilginin ardından Kasımpaşa'yı yenerek hem moral tazelemek hem de Süper Lig liderliğini korumak istiyor. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm bilgiler....
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 3 Ekim Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇININ HAKEMİ KİM?
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Zorbay Küçük.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Serdar Aziz, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Mergim Berisha, Serdar Dursun
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Sadiku, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Yusuf, Umut
FENERBAHÇE'DE MESUT ÖZİL SEVİNCİ YAŞANIYOR!
Gribal enfeksiyon nedeniyle Olympiakos karşılaşmasına kadroda olmayan yıldız isim Kasımpaşa maçı ile birlikte formasına dönecek.
GUSTAVO DİNLENDİRİLEBİLİR!
Sezon başından bu yana her maçta forma giyen Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçında dinlendirilebilir. Gustovo'nun Olympiakos maçında yorgunluk yaşadığı teknik ekip tarafından gözlemlendi.
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