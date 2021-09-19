Galatasaray ve Alanyaspor'un 11'leri belli oldu!
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'u ağırlayacak. İstanbul'daki mücadele öncesinde Galatasaray ve Alanyaspor'un sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takımda bu mücadelede cezası bulunan Marcao ile sakatlıkları bulunan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey forma giyemeyecek. Galatasaray, ligde geride kalan 4 haftada 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Alanyaspor ise 2 kez galip gelirken 2 kez de yenildi.
GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera; Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt; Taylan, Berkan, Cicaldau; Kerem, Morutan, Halil
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou
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SON 9 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ
Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon 11 resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti. Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 9 mücadelede 17 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.