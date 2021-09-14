Türkiye'nin en yüksek rakımlı ilk 3 ili hangisidir? ATV ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Türkiye'nin en yüksek rakımlı ilk 3 ili hangisidir?

SORU: Türkiye'nin en yüksek rakımlı ilk üç ili hangileridir?

A- Ağrı - Iğdır - Van

B- Ardahan - Erzurum - Kars (CEVAP)

C- Bayburt - Bitlis - Yozgat

D- Karaman - Muş - Sivas