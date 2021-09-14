Exxen nasıl izlenir, bedava mı? Exxen TV ücretsiz mi, reklamlı reklamsız var mı? Exxen hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçları heyecanının başlamasıyla birlikte, yayıncı kuruluş hakkında da araştırma yapılmaya başlandı. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki mücadelesi Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Ayrıca Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nin tüm maçları da canlı ekranlara gelecek. Peki; Exxen nasıl izlenir, bedava mı? Exxen TV ücretsiz mi? Exxen hangi kanalda?
Exxen TV ücretsiz mi? Exxen hangi kanalda? Exxen nasıl izlenir, bedava mı? Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın mücadelesi başlıyor. Temsilcilerimizin ve diğer grup maçlarının canlı yayını ise Exxen'de olacak. Peki, Exxen nasıl izlenir? Exxen bedava mı? İşte son günlerin popüler yayın platformu hakkında merak edilen bilgiler!
EXXEN TV ÜCRETSİZ Mİ?
Exxen platformunu izlemek için belirli bir ücret ödenmesi gerekmektedir.
Acun Ilıcalı'nın kurucusu ve sahibi olduğu dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak konusuydu.
Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave 24,90 TL ile edinilebilecek.
Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak. Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi yayın haklarını alan Exxen üyelik fiyatlarını açıkladı.
Tüm karşılaşmaları ve Exxen içeriklerini izleyebileceğiniz paket fiyatı aylık 34.80 TL.
EXXEN NASIL İZLENİR?
Exxen'e üye olmak için www.exxen.com.tr adresine girip açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak üye olabilirsiniz.
Exxen'e üye olduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz.
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