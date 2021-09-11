CANLI I Beşiktaş Yeni Malatyaspor canlı anlatım izle! Kara Kartal kritik virajda

3 KULVARDA MÜCADELE

2021-2022 sezonunda birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna katan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ı zor bir sınav bekliyor. 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş'ta forma performans odaklı dağıtılacak.