CANLI I Beşiktaş Yeni Malatyaspor canlı anlatım izle! Kara Kartal kritik virajda
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. Vodafone Park'ta oynanacak maçta Beşiktaş kazanarak, puanını 10'a yükseltmek istiyor. Kara Kartal'da Alex Teixeira ve Umut Meraş'ın sakatlıkları sebebiyle kadroda olması beklenmiyor. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından 4. haftada Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı 11 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
MAÇIN 11'LERİ
Beşiktaş:Ersin, Rosier Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, N'Koudou, Batshuayi
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Haddadi, Mustafa, Aabid, Adem, Ndong, Wallace, Sadık, Semih, Jospin, Kubilay.
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