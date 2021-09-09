Alex’ten Fenerbahçe’nin transferi Assunçao hakkında flaş yorum

Portekiz takımlarından Famalicao'da iki sezondur düzenli olarak forma giyen genç oyuncu, 69 maça çıktı ve 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Şu ana kadar kendisine hiç bonservis bedeli ödemesi gerçekleştirilmedi. Brezilya U17 ve U23 milli takımlarında ikişer maça çıkan başarılı futbolcu, hem ön liberoda hem de merkez orta sahada görev yaptı.

Bu sezon kas yaralanması nedeniyle üç maç kaçıran futbolcu, geçtiğimiz sezon da üç ayrı sakatlık nedeniyle 5 maçta görev yapamamıştı.