Alex'ten Fenerbahçe'nin transferi Assunçao hakkında flaş yorum
Fenerbahçe formasıyla birçok kez Galatasaray derbilerinde forma giyen Alex, sarı kırmızılıların yeni transferi Gustavo Assunçao'yı tebrik etti. Bir dönem Gustavo Assunçao'nun babası ile birlikte forma giyen Alex, Paulo Assunçao'nun paylaşımına "İyi şanslar dostum" ifadeleriyle yorum yaptı.
Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu yaz transfer döneminde Radamel Falcao gibi yüksek maaşlı bir isimle yollarını ayıran Galatasaray, yabancı kontenjanındaki son boşluğu genç Brezilyalı Gustavo Assunçao ile doldurdu. Gustavo Assunçao, 6 numara pozisyonunda forma giyiyor.
Sözleşmeleri sona eren Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Linnes, Etebo, Saracchi, Onyekuru, Gedson Fernandes gibi isimlerle yola devam etmeyen Galatasaray; Sekidika, Emre Taşdemir, Ozornwafor, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Okan Koçuk gibi isimleri de kiraladı.
Radamel Falcao, Jimmy Durmaz gibi isimlerle de sözleşme feshedildi. Galatasaray bu transfer döneminde genç isimlere yöneldi.
Nelsson, Cicaldau, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Van Aanholt, Aytaç Kara, Halil Dervişoğlu, Alpaslan Öztürk ve son olarak Gustavo Assunçao transfer edildi. Gustavo Assunçao'nun babası Paulo Assunçao, Atletico Madrid takımında Arda Turan ile takım arkadaşı olmuştu.
Gustavo Assunçao da Arda Turan'ın hem Atletico Madrid'te hem de Galatasaray'da bir idol olduğunu onunla birlikte forma giyeceği için kendisini çok mutlu hissettiğini ifade etti.
ALEX DE SOUZA'DAN ASSUNÇAO'YA TEBRİK
Fenerbahçe tarihinin en önemli futbolcuları arasında yer alan Alex de Souza, Instagram hesabından Gustavo Assunçao'yu ve babasını tebrik etti.
PALMEİRAS'TA TAKIM ARKADAŞIYDILAR...
Alex de Souza ile Paulo Assunçao, Brezilya'nın Palmeiras takımında birlikte forma giydiler. 2001 yılından beri dost olan Alex de Souza, Paulo Assunçao ikilisi birlikte forma savaşı vermişti.
Alex de Souza, Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'nun babası Paulo'nun paylaştığı Instagram gönderisine 'İyi şanslar dostum' diyerek eski arkadaşının oğluna başarılar diledi.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE YOK!
Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao, UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarında forma giyemeyecek. UEFA listesinde adı olmayan genç oyuncu ancak diğer aşamada Galatasaray formasıyla Avrupa maçına çıkabilecek.
UEFA'ya 2 Eylül'de Avrupa Ligi listesi verildiğinden Assunçao sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda forma giyebilecek. Galatasaray gruplardan çıkarsa, ara transfer döneminde Sambacı'nın ismi Avrupa listesine eklenebilecek.
Portekiz takımlarından Famalicao'da iki sezondur düzenli olarak forma giyen genç oyuncu, 69 maça çıktı ve 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Şu ana kadar kendisine hiç bonservis bedeli ödemesi gerçekleştirilmedi. Brezilya U17 ve U23 milli takımlarında ikişer maça çıkan başarılı futbolcu, hem ön liberoda hem de merkez orta sahada görev yaptı.
Bu sezon kas yaralanması nedeniyle üç maç kaçıran futbolcu, geçtiğimiz sezon da üç ayrı sakatlık nedeniyle 5 maçta görev yapamamıştı.
YENİ TRANSFER ASSUNÇAO'NUN MAAŞI DA BELLİ OLDU!
Menajer Ahmet Bulut'un Galatasaray'a getirdiği yeni transfer Gustavo Assunçao için sarı-kırmızılı takımın kasasından düşük bir kiralama bedeli çıkacak; 21 yaşındaki Brezilyalı ön libero için kulübü Famalicao'ya 100 bin Euro ödenecek.
Assunçao'ya da 450 bin Euro garanti ücret verilecek. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde ise Aslan, 3.5 milyon Euro'yu kasasından çıkaracak.
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