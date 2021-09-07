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Canlı I Hollanda - Türkiye Dünya Kupası Elemeleri maçı canlı anlatım izle! Milliler için kritik sınavda kazanan kim olacak?

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Giriş Tarihi: 07.09.2021
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Canlı I Hollanda - Türkiye Dünya Kupası Elemeleri maçı canlı anlatım izle! Milliler için kritik sınavda kazanan kim olacak?

Dünya Kupası'na giden yolda Türkiye kritik Hollanda deplasmanına çıkacak. Ay yıldızlılar ilk maçta şans tanımadığı Hollanda'ya konuk olacakken Milliler kritik maçı kazanmaları durumunda büyük bir avantaj sağlayacak. İşte Hollanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

EURO 2020'de beklenen başarıyı yakalayamayan A Milli Takım'ımızda, gözler 2022 Dünya Kupasına çevrildi. Milliler dev turnuvaya katılmak için 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele ediyor.

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

HOLLANDA - Bijlow, Dumfries, Vrij, Malacia, Blind, Jong, Wijnaldum, Klaassen, Berghuis, Bergwijn, Depay

TÜRKİYE - Altay, Zeki, Çağlar, Merih, Mert, Okay, Cengiz, Ozan, Yusuf, Hakan, Burak

İLK MAÇI 4-2 KAZANDIK

G grubunda yarışı sürdüren A Milli Takım'ımız, grubun güçlü takımlarından Hollanda ile kozlarını paylaşacak. İlk maçı 4-2 kazanan Bizim Çocuklar, yeniden bu başarıyı göstermenin peşinde.

KRİTİK MAÇ 21.45'TE

Hollanda - Türkiye maçı 7 Eylül Salı akşamı oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

DANIELE ORSATO YÖNETECEK

A Milli Futbol Takımı ile Hollanda arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçını, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orsato'nun yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Maurizio Mariani, video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.

TEK EKSİK UMUT

Teknik direktör Şenol Güneş'in açıkladığı ilk aday kadrodaki tüm isimler kampa katılırken, Türkiye sakatlığı devam eden sol bek Umut Meraş'tan yoksun olacak. Ay-yıldızlıların Cebelitarık'ı 3-0 yendiği maçın 11'inde birçok yıldız ismini kulübeye çeken Güneş, Hollanda karşısında tüm kozlarını en başından kullanacak. Bu arada Karadağ karşılaşmasında eldivenleri giyen, Cebelitarık'a karşı yedek oturan Altay Bayındır'ın bugün 11'de başlaması bekleniyor.

2021'DE 12 SINAV

A Milli Takım, bugünkü Hollanda sınavı ile 2021 yılındaki 12. maçına çıkacak. Bu sene oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi alan Türkiye, bu karşılaşmalarda 20 gol attı, kalesinde de 16 gol gördü.

Türkiye, bugün tarihindeki 598. maçına çıkacak. A Milli Takım, 98 yıllık tarihinde oynadığı 597 karşılaşmada 227 galibiyet, 143 beraberlik ve 227 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 795 kez havalandıran ay-yıldızlı ekibimiz kalesinde ise 853 gol gördü.

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