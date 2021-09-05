Brezilya-Arjantin 2022 Dünya Kupası elemeleri maçı tarihi olay | Arjantin sahandan çekildi
2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında Brezilya-Arjantin ile karşı karışya geldi. Maçın 5. dakikasında Brezilyalı yetkililer, İngiltere'den gelen Arjantinli 4 futbolcuyu Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınır dışı etmek için sahaya girmesiyle ortalık bir anda karıştı. Arjantin Milli Takım oyuncuları arkadaşlarının karantinaya alınmak istenmesine karşı çıkarak sahayı terk edip soyunma odasına gitti. Skandal olay sonrası Arjantin Futbol Federasyonundan maçın ertelendiğine dair açıklama geldi. Peki şimdi ne olacak? Brezilya-Arjantin maçı devam edecek mi? Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ: 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında oynanan Brezilya-Arjantin karşılaşması, Brezilyalı sağlık ekiplerinin sahaya girmesi nedeniyle ertelendi.
Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Neo Quimica Stadyumunda Katar 2022 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinin oynandığı Brezilya-Arjantin maçında, Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA) görevlileri, Arjantinli bazı futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlere uymadığı gerekçesiyle sahaya girdi.
KARŞILAŞMA DURDU
ANVISA görevlileri, Arjantin milli takımında forma giyen ve İngiltere Premier Lig'de oynayan 4 oyuncunun, son 14 günde İngiltere'de bulunduğu için göç idaresi yeminli beyanına aksi hareket ettiği gerekçesiyle maçı durdurdu. Görevlilerin sahaya girmesiyle, Arjantin Milli Takımı sahayı terk etti.
Maçın hakemi Jesus Valenzuela, karşılaşmanın 6. dakikasında maçı durdurdu.
MESSI: BİZ GİDİYORUZ
Arjantin'in soyunma odasına gitmesinin ardından kaptan Lionel Messi sahaya döndü ve Brezilyalı oyuncularla görüştü. Arjantinli yıldız, "Biz gidiyoruz" ifadelerini kullanırken, teknik direktör Scaloni de "Brezilya'ya 3 gün önce geldik, otele neden gelmediler?" diyerek sitem etti.
OYUNCULAR SAHAYA ÇIKMAK İSTEMEDİ
Brezilyalı yetkililerin 4 oyuncuyu sınır dışı etmek için ısrarlı olması üzerine Arjantinli oyuncular arkadaşlarının arkasında durdu. Arjantinli futbolcular, "4 arkadaşımız yoksa bizde yokuz" diyerek sahaya çıkmak istemediğini kaydetti.
ANVISA, maçtan önce Premier Lig'te top koşturan Arjantinli Emiliano Martinez, Cristian Romero, Gio Lo Celso ve Emiliano Buendia'nın Arjantin'e dönmesini istemişti. Yetkililer, 4 futbolcunun son 14 günde İngiltere'de bulunmasına rağmen, göç idaresinin Brezilya'ya girmek için istediği yeminli beyanda son 14 günde İngiltere'de bulunmadığına dair belge imzaladığını belirtti.
Brezilya'da Kovid-19 salgınına karşı uygulanan önlemler kapsamında, son 14 günde İngiltere, Güney Afrika, Kuzey İrlanda ve Hindistan'da bulunan kişilerin ülkeye girmesine izin verilmiyor.
FEDERASYON DUYURDU: MAÇ ASKIYA ALINDI
Arjantin Milli Takımı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, maçın ertelendiğini duyurdu. Yarıda kalan müsabakayla ilgili sonra kararı ise FIFA verecek.
"MAÇ HAKKINDAKİ KARARI FIFA DİSİPLİN KURULU VERECEK"
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu, (CONMEBOL) Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan Brezilya-Arjantin maçı ile ilgili kararı FIFA Disiplin Kurulu'nun vereceğini açıkladı.
Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan Brezilya - Arjantin karşılaşması 6. dakikada Brezilya Sağlık Bakanlığı yetkililerinin sahaya girmesiyle yarıda kaldı. Yetkililer, Arjantinli futbolcular Emiliano Martinez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso ve Buendia'nın ülkeye geldiğinde ulusal sağlık protokolünü uygulamadıkları gerekçesiyle söz konusu futbolcuları sınır dışı etmek istediklerini açıkladı.
Arjantinli futbolcular ise bu istek karşısında tepki gösterdi ve sahadan çekildi. Yaşanan olayların ardından Güney Amerika Futbol Konfederasyonu ise konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Konfederasyondan yapılan açıklamada karşılaşma hakemi ve maç komiserinin FIFA Disiplin Kurulu'na bir rapor vereceği ifade edildi. Verilen rapor doğrultusunda yarım kalan müsabaka ile ilgili son kararı FIFA Disiplin Kurulu'nun vereceği aktarıldı.
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