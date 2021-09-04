Türkiye- Hollanda 2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçı canlı anlatım izle
Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı final maçında Sırbistan'a 3-1 kaybeden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 3.'lük maçı Hollanda ile karşılaşıyor. Maçın detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz...
Tokyo Olimpiyatları'nın ardından CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda da fırtına gibi esen Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Rakibine 3-1 mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk şansını kaybederken, Hollanda ile üçüncülük maçında karşılaşıyor.
3. Set oynanıyor
1. set sonucu: Türkiye 25 - 20 Hollanda
2. set sonucu: Türkiye 25 - 19 Hollanda
SIRBİSTAN MAÇINDA NELER OLDU?
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan karşılaşmaya 3-0'lık seriyle başlayan Türkiye, ilk sette farkı 5 sayıya kadar (13-8) çıkardı. Boskovic'in etkili performansıyla 7-1'lik seri yakalayan Sırbistan karşısında 15-14 geriye düşen milliler, daha sonra toparlanarak 42 dakika süren ilk seti 34-32 aldı.
İkinci sete iyi başlayan taraf 4-0'lık seriyle Sırbistan oldu. Boskovic ile sayı üretmeye devam eden Sırbistan durumu 16-12 yapsa da milliler, 16-16'lık eşitliği yakalamasını bildi. Son bölüme 21-18 önde giren Türkiye, skor avantajını değerlendiremeyerek ikinci seti 28-26 kaybetti: 1-1
A Milli Takım, ilk bölümde istediği performansı sergileyemediği üçüncü sette, 5 sayı geriden gelerek 19-19'luk eşitliği yakalamasına rağmen yine sonunu getiremedi. Sırbistan, 25-23'lük skorla setlerde 2-1 öne geçti.
Dördüncü sette üst üste hatalar yapan ve oyundan kopan milli takım, seti 25-13, karşılaşmayı da 3-1 kaybetti.Finale yükselen Sırbistan'da 39 sayı kaydeden Boskovic, maçın en skorer ismi oldu. Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.
GUIDETTI: ÇOK GENÇ BİR TAKIMIZ
Ay-Yıldızlılar'ın hocası Giovanni Guidetti, kaybedilen mücadele sonrasında şunları söyledi: "Elimize çok fazla şans geldi ama hala bu stres anlarıyla mücadele etmek için çok genç bir takımız. Turnuvanın en iyi takımına karşı kaybettik. Sadece finali onlara karşı oynamak yerine, yarı finalde onlarla karşılaştık."
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