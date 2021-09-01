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Canlı I Türkiye-Karadağ Dünya Kupası Elemeleri maçı (CANLI ANLATIM İZLE)

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Giriş Tarihi: 01.09.2021
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Canlı I Türkiye-Karadağ Dünya Kupası Elemeleri maçı CANLI ANLATIM İZLE

EURO 2020'de beklentileri karşılamayan A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası'nda yer almak adına zorlu maçta Karadağ ile karşılacak. Elemelerde Hollanda ve Norveç maçlarından galibiyetle ayrılan Türkiye, Letonya ile berabere kalmıştı. Milliler, Karadağ'ı yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

EURO 2020'de beklenen sonucu elde edemeyen A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası elemelerine odaklandı. Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile karşılaşacak olan Türkiye, Karadağ maçı ile futbolseverlerin karşısına çıkacak.

Namağlup şekilde liderliğini sürdüren ay-yıldızlılar Karadağ'ı da yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Grubun güçlü takımlarından olan Karadağ ise ikinci sırada bulunan Hollanda ile aynı puanda... 6 puanı bulunan Karadağ Milli Takımı, averajla üçüncü sırada yer alıyor.

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Türkiye: Altay, Zeki, Kaan, Merih, Umut, Okay, Yusuf, Hakan, Salih, Cengiz, Burak

Karadağ: Mijatovic, Marusic, Vujavic, Savic, Tomasevic, Lagator, Haksabanovic, Scekic, Kosovic, Durdevic, Beciraj

İNGİLTERE'DE OYNAYANLAR FORMA GİYEMEYECEK

A Milli Takım'da bu karşılaşmada, kariyerlerini İngiltere'de sürdüren milliler forma giyemeyecek. İngiltere'nin uyguladığı yeni tip corona virüsü tedbirleri sebebiyle Ozan Kabak, Ozan Tufan, Çağlar Söyüncü ve Halil Dervişoğlu, son idmanda yer almadı. Abdülkadir Ömür ise hafif ağrısı bulunduğu için antrenmana katılmadı. Milliler, Karadağ maçı sonrası G Grubu'nda 4 Eylül'de deplasmanda Cebelitarık ve 7 Eylül'de ise dış sahada Hollanda ile karşılaşacak.

ADAY KADRO

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe).

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Alpaslan Öztürk (Galatasaray), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre).

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe).

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Brentford).

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye-Karadağ maçının bilet fiyatları 1. Kategori için 100 TL, 2. Kategori için 35 TL ve 3. Kategori için 15 TL olarak belirlendi.

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